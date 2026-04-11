Пушков предрек выборам в Венгрии общеевропейское значение
Пушков: победа Орбана на выборах ослабит либеральный фланг ЕС
Парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля, имеют общеевропейское значение. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью aif.ru.
По его словам, победа действующего премьер‑министра Виктора Орбана не приведет к распаду ЕС. Однако это серьезно ослабит позиции его либерального крыла, которое сейчас находится у власти и стремится установить свое доминирование в Европе.
«Если будет избран Виктор Орбан, это станет сильным ударом по Еврокомиссии, то есть по [главе ЕК] Урсуле фон дер Ляйен, по ее политике манипулирования результатами выборов в странах ЕС», — считает Пушков.В борьбе за места в парламенте правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемая Орбаном, противостоит оппозиционной коалиции «Тиса». Ее лидер Петер Мадьяр, как отмечается, пользуется поддержкой руководства Евросоюза.