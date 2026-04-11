Пушков предрек выборам в Венгрии общеевропейское значение

11 апреля 2026, 02:12

Пушков: победа Орбана на выборах ослабит либеральный фланг ЕС

Алексей Пушков (Telegram @alexey_pushkov)

Парламентские выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля, имеют общеевропейское значение. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в интервью aif.ru.





По его словам, победа действующего премьер‑министра Виктора Орбана не приведет к распаду ЕС. Однако это серьезно ослабит позиции его либерального крыла, которое сейчас находится у власти и стремится установить свое доминирование в Европе.



«Если будет избран Виктор Орбан, это станет сильным ударом по Еврокомиссии, то есть по [главе ЕК] Урсуле фон дер Ляйен, по ее политике манипулирования результатами выборов в странах ЕС», — считает Пушков.