Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине по одной причине

20 февраля 2026, 23:56

Сийярто: Украины не получит кредит ЕС до возобновления транзита нефти

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украина не сможет получить кредит от Европейского Союза, пока продолжает блокировать транзит нефти из России через трубопровод «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.