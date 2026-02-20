Венгрия заблокировала кредит ЕС Украине по одной причине
Украина не сможет получить кредит от Европейского Союза, пока продолжает блокировать транзит нефти из России через трубопровод «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Будапешт будет препятствовать выплате Киеву военного займа в размере 90 миллиардов евро до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти через Украину. По словам министра нет никаких физических, технических или инженерных препятствий для этого. Как подчеркнул Сийярто, решение украинского руководства является шантажом в сговоре с Брюсселем и оппозицией перед выборами в Венгрии.
Согласно информации издания Financial Times, ранее посол страны в Евросоюзе выразил протест против выделения кредита Киеву. Без этого займа Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже во втором квартале. При этом Еврокомиссия сможет использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствования только при единогласном согласии всех 27 государств-членов, говорится в статье.
