Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что встреча первых лиц России и США для переговоров по ситуации в Украине может быть организована в Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Однако он отметил, что американская сторона, вероятно, не согласится на эту площадку из-за ряда факторов.
По словам Брутера, существует высокая вероятность предварительной встречи российского МИДа с будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, после чего может состояться встреча между президентами РФ и США. Несмотря на возможность проведения переговоров в Братиславе, эксперт подчеркнул, что американская сторона, скорее всего, выберет другую локацию.
Он объяснил это тем, что Словакия слишком близка к России и никогда не была в центре внимания США. Кроме того, Брутер указал на сложности, связанные с дальностью перелета и неясностью условий размещения. Эксперт также отметил, что на данный момент отсутствует формула для урегулирования конфликта, которая бы устраивала обе стороны.
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По словам Брутера, существует высокая вероятность предварительной встречи российского МИДа с будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, после чего может состояться встреча между президентами РФ и США. Несмотря на возможность проведения переговоров в Братиславе, эксперт подчеркнул, что американская сторона, скорее всего, выберет другую локацию.
Он объяснил это тем, что Словакия слишком близка к России и никогда не была в центре внимания США. Кроме того, Брутер указал на сложности, связанные с дальностью перелета и неясностью условий размещения. Эксперт также отметил, что на данный момент отсутствует формула для урегулирования конфликта, которая бы устраивала обе стороны.
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Дарья Осипова