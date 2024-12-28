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Украинские военные, совершившие вторжение в Курскую область, деморализованы из-за понесённых потерь, жесткого ответа ВС РФ и скорого поражения. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на опрошенных бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинские солдаты деморализованы растущим риском поражения в Курской области. Боевые действия настолько интенсивные, что некоторые командиры ВСУ не могут эвакуировать погибших. В итоге, задержки связи и несвоевременная тактика привели к большим потерям, а войска практически полностью лишились возможностей для контратаки.
Журналисты агентства подчеркнули, что настроения бойцов ВСУ начали сильно меняться после того, как ВС РФ перешли в контратаку. Украинские солдаты признались, что не были готовы к такому агрессивному ответу России.
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Анастасия Чинкова