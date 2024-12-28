Система «Купол Донбасса» сорвала теракт на Макеевском машиностроительном заводе

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В Макеевке была сорвана попытка совершения террористической атаки с применением украинского беспилотника на машиностроительный завод. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).
Отмечается, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Макеевский машиностроительный завод. Однако системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» он был подавлен.
Специалисты УФСБ поместили фрагменты дрона и боевой части в предварительно подготовленное углубление в земле, после чего они были уничтожены контролируемым подрывом.
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Анастасия Чинкова