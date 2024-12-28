Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Система «Купол Донбасса» сорвала теракт на Макеевском машиностроительном заводе

Система «Купол Донбасса» сорвала теракт на Макеевском машиностроительном заводе

ФСБ: в Макеевке сорана террористическая атака с применением беспилотника ВСУ
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Макеевке была сорвана попытка совершения террористической атаки с применением украинского беспилотника на машиностроительный завод. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).


Отмечается, что беспилотник ВСУ пытался атаковать Макеевский машиностроительный завод. Однако системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» он был подавлен.

Специалисты УФСБ поместили фрагменты дрона и боевой части в предварительно подготовленное углубление в земле, после чего они были уничтожены контролируемым подрывом.

Читайте также:

Самоубийственные штурмы ВСУ в Курской области, атаки в Судже, бои за шахты в Торецке: последние новости СВО

На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, раздалось не менее 397 взрывов

Стало известно о планах ВСУ провести новое наступление в 2025 году
#всу
#теракт
#донбасс
#днр
#атака
#беспилотник
ВСУ в Курской области деморализованы из-за скорого поражения
AP: ВСУ в Курской области деморализованы скорым разгромом и контратаками ВС РФ
28 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/MikeMareen

Украинские военные, совершившие вторжение в Курскую область, деморализованы из-за понесённых потерь, жесткого ответа ВС РФ и скорого поражения. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на опрошенных бойцов ВСУ.
Отмечается, что украинские солдаты деморализованы растущим риском поражения в Курской области. Боевые действия настолько интенсивные, что некоторые командиры ВСУ не могут эвакуировать погибших. В итоге, задержки связи и несвоевременная тактика привели к большим потерям, а войска практически полностью лишились возможностей для контратаки.

Журналисты агентства подчеркнули, что настроения бойцов ВСУ начали сильно меняться после того, как ВС РФ перешли в контратаку. Украинские солдаты признались, что не были готовы к такому агрессивному ответу России.

Читайте также:

Система «Купол Донбасса» сорвала теракт на Макеевском машиностроительном заводе

Стало известно о планах ВСУ провести новое наступление в 2025 году

Самоубийственные штурмы ВСУ в Курской области, атаки в Судже, бои за шахты в Торецке: последние новости СВО
#всу
#вс рф
#курская область
#атака
#сво
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Редактор «Известий» Максим Елисеев погиб в зоне СВО
28 декабря 2024, 10:38

Фото: iStock/inga

В зоне спецоперации на Украине погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Об этом сообщила его супруга в соцсетях.
Елисеев добровольно вступил в ряды ВС РФ осенью 2022 года и отправился в зону российской спецоперации. Он выполнял обязанности связиста в ЛНР, восстанавливал ее под обстрелами противника на Харьковском направлении.

По информации издания «Известия», Максим Елисеев погиб при выполнении боевой задачи в результате атаки украинского беспилотника.

Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Рогозин пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли в зоне СВО.

Читайте также:

«Притворился мёртвым»: Боец ВС РФ схитрил и смог выбраться из окружения ВСУ

Замначальника юристов мэрии Нижнего Тагила Буньков погиб на СВО

На Урале почти все жители села Липино собрались по похоронах бойца СВО
#лнр
#вс рф
#дмитрий рогозин
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц дал понять Путину, что поддержка Киева со стороны Германии не ослабнет
28 декабря 2024, 10:25

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором сообщил ему, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину в конфликте. Такое заявление он сделал в ходе интервью изданию T-Online.
«Я дал ему (Путину – ред.) понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире», — заявил Шольц.

Он отметил, что ему было важно донести до главы российского государства свое мнение об украинском конфликте.

Шольц также заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт. У него сложилось впечатление, что он так же, как и Германия, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении.

Читайте также:

Шольц не будет поставлять ракеты Taurus Украине из-за конфликта между РФ и НАТО

Шольц и Трамп пришли к общему решению по Украине

Шольц изъявил желание еще раз поговорить с Путиным по телефону
#сша
#евро
#помощь
#конфликт
#украина
#мнение
#германия
#поддержка
#нато
#ракеты
#военная помощь
#шольц
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AP: ВСУ после провала атаки на Курскую область обвинили Киев в продаже Донбасса
28 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/IherPhoto

Учитывая продвижение российских войск, украинские военные высказывают мнение, что операция Киева в Курской области обернулась «продажей Донбасса». Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, некоторые украинские военные, наблюдая за потерями на восточном фронте, где продолжается наступление российских сил, все чаще высказывают сомнения в целесообразности нападения на Курскую область.

«Всё, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали ... По какой цене?», — сказал командир одного из украинских взводов.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

Читайте также:

Стало известно о планах ВСУ провести новое наступление в 2025 году

На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, раздалось не менее 397 взрывов

ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на территории РФ
#военные
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
КП: волонтер с Урала поехала в зону спецоперации с младенцем
28 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/oatawa

Волонтер с Урала поехала в зону спецоперации с трехмесячным младенцем, чтобы отвезти российским бойцам гуманитарную помощь. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным издания, девушка является женой бойца спецоперации и матерью четверых детей. Мужчина отправился в зону СВО в 2023 году. Тогда его супруга была беременна. Когда малышу исполнилось три месяца, она поехала на передовую, чтобы познакомить ребенка с отцом.

После этого она ездила на фронт еще несколько раз. Вместе с маленьким сыном, которому уже исполнился год, женщина помогает развозить посылки для военных.

«Родные не поддерживают, ругаются и всегда выступают против поездки, переживают», — рассказала женщина.

Читайте также:

Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских

​Активист рассказал о судьбе жителей Суджи, оставшихся в городе под оккупацией ВСУ

Волонтер рассказала об ужасах в приграничных районах Курской области
#эксперт
#женщина
#мужчина
#поездки
#девушка
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Петрусевич рассказала о новом обмане ВСУ для убийства русских
Эксперт Петрусевич рассказала о фальшивых волонтёрах из ВСУ
28 декабря 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Kostikova

Украинские военные выходят на контакт с российскими бойцами и договариваются о встрече якобы для передачи гуманитарной помощи. А после того, как узнают координаты, подвергают обстрелу позиции ВС РФ.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказала руководитель фонда «Добро Мира — Волонтеры Крыма», который занимается помощью гражданским лицам и военным на передовой, Валерия Петрусевич. По её словам, особенно часто ВСУ стали прибегать к подобным уловкам под предлогом оказания помощи перед новогодними праздниками.

Она также добавила, что украинцы часто прикрываются её именем. Однажды беды удалось избежать только потому, что российские бойцы сумели вовремя с ней связаться, после чего обман со стороны лже-волонтёров был раскрыт.

Петрусевич отметила, что маркером для солдат ВС РФ должны быть обещания «золотых гор» и невиданных объёмов гуманитарной помощи. Как правило, поддержка требуется многим, волонтёры даже не всегда успевают отвечать на запросы, не то что сами предложить помощь. Важно также проверять, когда на связь выходят непонятные фонды или незнакомые личности, прикрываясь известными фамилиями и названиями. Это могут быть как враги, так и обычные мошенники, заключила волонтёр.

Читайте также:

Стало известно о планах ВСУ провести новое наступление в 2025 году

Самоубийственные штурмы ВСУ в Курской области, атаки в Судже, бои за шахты в Торецке: последние новости СВО

Беженка из ДНР: военные из Украины убили семью, которая месяц готовила им еду
#помощь
#мошенники
#волонтёр
#волонтеры
#поддержка
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о планах ВСУ провести новое наступление в 2025 году
Политолог Василий Кашин: ВСУ попытаются провести контрнаступление в 2025 году
28 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ, несмотря на сложную ситуацию на поле боя, попытаются предпринять новые попытки наступления в 2025 году. Об этом рассказал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. Его слова приводит «Лента.ру».
«ВСУ будут стремиться вернуть себе инициативу на поле боя и перейти к собственным активным действиям. Это совершенно естественно», — считает Кашин.

По его словам, пока сложно понять, где именно украинская армия попробует организовать контрнаступление. Эксперт предположил, что, вероятно, это будет попытка нанести тяжелый психологический удар России, похожий на вторжение ВСУ в Курскую область.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве США сообщало, что ВСУ могут быть выбиты из Курской области в ближайшие месяцы. Это сильно ослабит позицию Киева на будущих мирных переговорах.

Читайте также:

Шольц раскрыл планы Трампа по Украине

В США посчитали, сколько ATACMS осталось у Киева

Бывший солдат ВСУ Кошелек: украинцы в заложниках у западных спецслужб
#сша
#эксперт
#армия
#всу
#солдат
#шольц
#удар
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц раскрыл планы Трампа по Украине
Шольц заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине
28 декабря 2024, 09:06

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа закончить украинский конфликт. Об этом он рассказал в интервью T-Online.
«И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — заявил Шольц.

По его словам, он уже дважды обсуждал с Трампом пути решения украинского конфликта.

Накануне Шольц заявил, что не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, чтобы не допустить военного конфликта между РФ и НАТО. По его словам, Германия поддерживает Украину настолько сильно, насколько это возможно. Однако не допустит войны между Россией и НАТО. Именно поэтому не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву.

Читайте также:

Шольц и Трамп пришли к общему решению по Украине

Шольц изъявил желание еще раз поговорить с Путиным по телефону

Генсек НАТО поставил Зеленского на место после критики Шольца
#украина
#германия
#нато
#ракеты
#шольц
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, раздалось не менее 397 взрывов
Глава Запорожской ОГА Федоров сообщил о порядка 397 взрывах
28 декабря 2024, 08:42

Фото: iStock/dzika_mrowka

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что на подконтрольной ВСУ территории региона за минувшие сутки произошло не менее 397 взрывов, в результате которых повреждены объекты инфраструктуры.
«В минувшие сутки в регионе прозвучало не менее 397 взрывов. Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры», — написал Федоров в своем Telegram-канале.

Однако он не уточнил, какие именно объекты оказались повреждены.

Минувшей ночью украинское издание «Общественное» писало, что в городе Николаев на Украине прогремели взрывы. Отмечается, что взрывы случились на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Других подробностей об инциденте не приводилось.

Читайте также:

На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв
#взрыв
#взрывы
#telegram
#николаев
Следите за нашими новостями
в удобном формате