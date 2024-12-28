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Учитывая продвижение российских войск, украинские военные высказывают мнение, что операция Киева в Курской области обернулась «продажей Донбасса». Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, некоторые украинские военные, наблюдая за потерями на восточном фронте, где продолжается наступление российских сил, все чаще высказывают сомнения в целесообразности нападения на Курскую область.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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«Всё, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали ... По какой цене?», — сказал командир одного из украинских взводов.
Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.
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Дарья Осипова