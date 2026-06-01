Политолог оценил возможность отмены Сербией безвиза для россиян ради вступления в ЕС
Отмена безвизового режима между Сербией и Россией может быть одним из условий ЕС для вступления страны в альянс, но далеко не главным. Так считает политолог Богдан Безпалько.
Ранее стало известно, что Сербия обсуждает введение визового режима с РФ в рамках курса на евроинтеграцию. Сейчас россияне могут въезжать в страну без виз на срок до 30 дней.
«Отмена безвиза для россиян, желающих посетить Сербию, действительно одно из условий, которые ЕС выдвигает Белграду для дальнейшего сближения. Но, безусловно, это не главное и не основное условие», — отметил Безпалько в разговоре с Life.ru.
По его словам, пожертвовать безвизовым режимом с Россией власти Сербии могут, чтобы продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Безпалько добавил, что Сербия такими шагами может мстить России за отказ продавать по льготной цене свои активы в нефтяной индустрии.
Таким образом, вероятность введения визового режима действительно существует, и она продиктована не только требованиями Брюсселя, но и охлаждением отношений между странами на экономической почве, уверен Безпалько.
При этом ведущий научный сотрудник Института стран СНГ политолог Александр Дудчак считает, что отмена Сербией безвизового режима с РФ приведет к утрате страной суверенитета и национальной идентичности.
«Это будет не самый лучший шаг со стороны сербского руководства. Оно распишется в сдаче очередной части своего суверенитета. Если отменят визы, это будет означать, что все-таки власти делают свой выбор в пользу так называемой евроинтеграции и соглашаются ущемить свою идентичность», — сказал политолог изданию «Абзац».
Дудчак не исключил, что Сербии придется выполнять недружественные шаги в отношении России, в том числе и в вопросах санкций. В этой связи Москва может пересмотреть цены на поставляемые Сербии энергоносители.