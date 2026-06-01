Политолог оценил возможность отмены Сербией безвиза для россиян ради вступления в ЕС

01 июня 2026, 17:04

Политолог Безпалько: Сербия может пожертвовать безвизом с РФ ради ЕС

Отмена безвизового режима между Сербией и Россией может быть одним из условий ЕС для вступления страны в альянс, но далеко не главным. Так считает политолог Богдан Безпалько.





Ранее стало известно, что Сербия обсуждает введение визового режима с РФ в рамках курса на евроинтеграцию. Сейчас россияне могут въезжать в страну без виз на срок до 30 дней.





«Отмена безвиза для россиян, желающих посетить Сербию, действительно одно из условий, которые ЕС выдвигает Белграду для дальнейшего сближения. Но, безусловно, это не главное и не основное условие», — отметил Безпалько в разговоре с Life.ru.

«Это будет не самый лучший шаг со стороны сербского руководства. Оно распишется в сдаче очередной части своего суверенитета. Если отменят визы, это будет означать, что все-таки власти делают свой выбор в пользу так называемой евроинтеграции и соглашаются ущемить свою идентичность», — сказал политолог изданию «Абзац».