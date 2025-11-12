Вучич высказался о подготовке Европы к войне с Россией

12 ноября 2025, 00:35

Президент Сербии Вучич: Европа занимается подготовкой к войне с Россией

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией. Свое утверждение он сделал в эфире телеканала Pink.





Вучич отметил, что Сербия находится «между молотом и наковальней» в условиях надвигающегося конфликта. По этой причине важно не останавливать процесс вооружения сербской армии.





«Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными», — добавил сербский лидер.