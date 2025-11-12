Вучич высказался о подготовке Европы к войне с Россией
Президент Сербии Вучич: Европа занимается подготовкой к войне с Россией
Президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией. Свое утверждение он сделал в эфире телеканала Pink.
Вучич отметил, что Сербия находится «между молотом и наковальней» в условиях надвигающегося конфликта. По этой причине важно не останавливать процесс вооружения сербской армии.
«Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными», — добавил сербский лидер.При этом Вучич указал, что в первую очередь его стране следует усилить Военно-воздушные силы (ВВС).
6 ноября в Европейской комиссии (ЕК) отреагировали на отказ президента Сербии поддерживать санкции против России.
В начале октября «Радио 1» писало о том, что Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь на сумму в 472 миллиона рублей.