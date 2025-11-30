«Живёте во лжи и мифах»: Вучич опроверг слухи о кризисе отношений Сербии и России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer опроверг заявления о том, что отношения Белграда и Москвы испортились из-за антироссийских санкций.
По его словам, слухи основаны на незнании истории, ведь напряжённость между двумя странами существовала большую часть XX века.
Вучич напомнил, что с 1948 года, когда произошёл раскол между Иосифом Сталиным и Йосипом Брозом Тито, отношения не были безоблачными. Лишь при Никите Хрущёве до 1964 года наблюдалось небольшое потепление, но даже оно не сделало сербо-российские связи «дивными и полными любви». Президент также добавил, что в 1992 году Россия поддержала антисербские санкции в ООН.
При этом Вучич подчеркнул, что Сербия не предъявляет претензий россиянам за решения политиков прошлого и всегда с уважением относится к российскому народу. Он отметил, что продолжает учитывать интересы «российских друзей» и призвал критиков не судить о международной политике, опираясь на мифы и искажения.
