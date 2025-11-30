«Живёте во лжи и мифах»: Вучич опроверг слухи о кризисе отношений Сербии и России

30 ноября 2025, 19:39

Президент Сербии напомнил историю непростых отношений с Россией

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer опроверг заявления о том, что отношения Белграда и Москвы испортились из-за антироссийских санкций.