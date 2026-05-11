Политолог ответил, что заставит ЕС пойти на диалог с Россией

11 мая 2026, 16:32

Политолог Кошкин: блокировка Ормузского подтолкнет ЕС к диалогу с РФ

Продолжение блокировки Ормузского пролива может подтолкнуть Евросоюз к диалогу с Россией. Такое мнение выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, это экономическое давление уже заставляет европейские государства задуматься о возвращении к переговорам с РФ. В пример политолог привел председателя Евросовета Антониу Кошта, который предлагает найти представителя для контактов с Москвой.

«Если блокировка Ормузского пролива продлится дольше, они начнут искать соответствующих подходящих представителей для беседы с Россией. Вот где настоящие рычаги и механизмы, которые могут изменить ситуацию», ― сказал собеседник издания.