Политолог Кошкин: блокировка Ормузского подтолкнет ЕС к диалогу с РФ
Продолжение блокировки Ормузского пролива может подтолкнуть Евросоюз к диалогу с Россией. Такое мнение выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, это экономическое давление уже заставляет европейские государства задуматься о возвращении к переговорам с РФ. В пример политолог привел председателя Евросовета Антониу Кошта, который предлагает найти представителя для контактов с Москвой.
«Если блокировка Ормузского пролива продлится дольше, они начнут искать соответствующих подходящих представителей для беседы с Россией. Вот где настоящие рычаги и механизмы, которые могут изменить ситуацию», ― сказал собеседник издания.Он также отметил, что основным аргументом для вывода ВСУ из Донбасса остаётся успешное продвижение российской армии. Важными факторами для урегулирования конфликта эксперт назвал продление перемирия, приуроченного ко Дню Победы, и договоренности об обмене военнопленными.
При этом, по мнению Кошкина, Зеленский и многие европейские лидеры видят выгоду в продолжении конфликта, поэтому необходимо принципиальное давление со стороны США. Однако отношения между Вашингтоном и его союзниками осложняются разногласиями по Ближнему Востоку.