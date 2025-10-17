Политолог ответил на заявления Каллас наказать Ближний Восток за связи с РФ

17 октября 2025, 11:09

Политолог Солонников: попытки ЕС давить на Ближний Восток ударят по самому Евросоюзу

Кая Каллас (фото: РИА Новости / Стрингер)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия готова применять не только «пряник», но и «кнут» в отношении стран Ближнего Востока, чтобы ограничить их сотрудничество с Россией. Такое заявление она сделала на брифинге, посвящённом новой программе Еврокомиссии «Пакт для Средиземноморья».





Политолог Дмитрий Солонников в комментарии «Газете.Ru» отметил, что реализация подобных мер может обойтись Евросоюзу слишком дорого. По его словам, у ЕС действительно есть механизмы давления на другие страны — от подкупа и политического влияния до угроз революций, — однако вопрос в том, «сколько это будет стоить и как будет реализовано».

«Практически любого государственного деятеля можно попытаться перекупить, можно угрожать применением вооружений, бархатной революцией и так далее. Вопрос только в том, сколько это будет стоить и как это реализовать», — сказал он.

«Европа и США пытаются ввести санкции против Индии, Китая; Трамп вообще недавно заявил о том, что БРИКС больше не существует. Ради бога, пусть живут в этой иллюзии, но реальность может оказаться очень дорогой», — заключил политиолог.