Политолог ответил на заявления Каллас наказать Ближний Восток за связи с РФ
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия готова применять не только «пряник», но и «кнут» в отношении стран Ближнего Востока, чтобы ограничить их сотрудничество с Россией. Такое заявление она сделала на брифинге, посвящённом новой программе Еврокомиссии «Пакт для Средиземноморья».
Политолог Дмитрий Солонников в комментарии «Газете.Ru» отметил, что реализация подобных мер может обойтись Евросоюзу слишком дорого. По его словам, у ЕС действительно есть механизмы давления на другие страны — от подкупа и политического влияния до угроз революций, — однако вопрос в том, «сколько это будет стоить и как будет реализовано».
«Практически любого государственного деятеля можно попытаться перекупить, можно угрожать применением вооружений, бархатной революцией и так далее. Вопрос только в том, сколько это будет стоить и как это реализовать», — сказал он.Эксперт подчеркнул, что европейская политика сегодня строится на попытках изолировать Россию от остального мира. По мнению Солонникова, западные лидеры живут в иллюзии, будто весь мир прекратил контакты с Россией.
«Европа и США пытаются ввести санкции против Индии, Китая; Трамп вообще недавно заявил о том, что БРИКС больше не существует. Ради бога, пусть живут в этой иллюзии, но реальность может оказаться очень дорогой», — заключил политиолог.