В Перу вспыхнули массовые протесты зумеров против президента
В Перу продолжаются масштабные беспорядки, получившие в соцсетях название «революция зумеров». Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате столкновений между демонстрантами и полицией пострадали более 120 человек, один человек погиб.
Ночью на улицы столицы — Лимы — вышли свыше 100 тысяч человек. Поводом для протестов стала пенсионная реформа, однако недовольство быстро переросло в требования отставки нового президента Хосе Хери и обвинения властей в коррупции и бездействии перед ростом преступности.
Главный очаг столкновений находился у здания Конгресса. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ протестующие забрасывали полицейских камнями и фейерверками.
Как сообщают официальные источники, 122 человека получили ранения, 11 участников беспорядков задержаны. В округе Лима власти рассматривают возможность введения чрезвычайного положения.
