В Перу вспыхнули массовые протесты зумеров против президента

17 октября 2025, 08:09

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Перу продолжаются масштабные беспорядки, получившие в соцсетях название «революция зумеров». Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате столкновений между демонстрантами и полицией пострадали более 120 человек, один человек погиб.