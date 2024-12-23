Разведчики ВС РФ уничтожили средства связи ВСУ в Орехове

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Разведчики 91-го полка группировки российских войск «Днепр» уничтожили ретрансляционные антенны ВСУ в городе Орехов. Этим поделился старший разведчик с позывным «Немец» с РИА Новости.
«Расчет БПЛА разведроты 291-го полка выявил место расположения ретрансляционных антенн и антенн, обеспечивающих связь передовых подразделений противника с командными пунктами. Они располагались в городе Орехов. Антенны уничтожены, связь противника нарушена», — рассказал солдат.
Город Орехов находится в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Также Орехов является крупным тыловым центром ВСУ.
Запорожская область вошла в состав Российской Федерации в ходе референдума 2022 года. В настоящее время ВС РФ контролирует свыше 70% территории региона.
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