На Украине таксисты помогают военкоматам в мобилизации

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На Украине таксисты начали помогать военкоматам в мобилизации населения. Об этом сообщает «Страна.ua».
Такие выводы были сделаны после распространившегося в сети видео. На нем подъезжающее к дому такси блокируют микроавтобус и черный автомобиль. Из них вышли люди в камуфляже, которые силой уводят и сажают в салон микроавтобуса вышедшего из такси мужчину.
Предполагается, что сотрудники военкомата были предупреждены таксистом. Это уже не в первый раз, когда на Украине применяют силовую мобилизацию. Известно о случаях, когда военнообязанных избивали, после чего пострадавшие оказывались в больнице. Так житель города Камень-Каширский Волынской области был переведен в медикаментозный сон после госпитализации с побоями.
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