ВСУ уничтожали инфраструктуру ДНР при отступлении

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Вооруженные силы Украины уничтожали инфраструктуру Донецкой Народной Республики во время отступлений. Этим поделился беженец из ДНР Александр с РИА Новости.
«Все высоковольтные взрывала Украина, ЛЭПы. Все столбы, все, что можно уничтожить было Украине, она все уничтожала. Все взрывали, все уничтожили... 70% всего уничтожила Украина», — рассказа Александр.
По мнению беженца, такие действия со стороны ВСУ связаны с ненависть к жителям Донбасса. При этом Александр отметил, что солдаты не думают о Майдане 2014 года, с которого и начались все события на Украине.
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Иван Мусатов