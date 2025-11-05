Политолог Паймушкин предрек Мадуро непростой выбор
Конфликт между Венесуэлой и США вступил в решающую стадию, несмотря на заявления американских чиновников. Такое мнение выразил эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин:
Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, как считает эксперт, предстоит сделать выбор. Либо он добровольно покидает пост главы государства, либо будет свергнут силовым методом – в результате внутренних протестов или путем спецоперации США.
«Если ранее угроза еще казалась неочевидной и больше воспринималась внешне как элемент запугивания с попыткой США добиться каких-то преференций от Венесуэлы, то сейчас остается все меньше сомнений, что главная задача американцев – свержение Николаса Мадуро будет выполнена», — заявил Паймушкин в беседе с Общественной Службой Новостей.По словам политолога, боевые возможности и военно-политическая остановка Венесуэлы в США хорошо изучены. При этом любые заявления по деэскалации, звучащие из Вашингтона, являются лишь частью стратегии Белого дома, уверен Паймушкин.