Политолог Паймушкин предрек Мадуро непростой выбор

05 ноября 2025, 00:12

Конфликт между Венесуэлой и США вступил в решающую стадию, несмотря на заявления американских чиновников. Такое мнение выразил эксперт по странам Латинской Америки Илья Паймушкин:





Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, как считает эксперт, предстоит сделать выбор. Либо он добровольно покидает пост главы государства, либо будет свергнут силовым методом – в результате внутренних протестов или путем спецоперации США.



«Если ранее угроза еще казалась неочевидной и больше воспринималась внешне как элемент запугивания с попыткой США добиться каких-то преференций от Венесуэлы, то сейчас остается все меньше сомнений, что главная задача американцев – свержение Николаса Мадуро будет выполнена», — заявил Паймушкин в беседе с Общественной Службой Новостей.