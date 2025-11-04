Политолог Журавлев: России крайне нежелательно свержение Мадуро
России не выгоден проамериканский режим в Венесуэле, поэтому Москве стоит откликнуться на просьбу Каракаса о поставках оружия. С таким мнением выступил директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
На фоне обострения Мадуро обратился за помощью к России, попросив ракеты, радары и военные самолеты для противостояния американской угрозе. Случилось это спустя несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой. Также Мадуро запросил военную поддержку у Китая и Ирана.
Журавлев в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что интересы России в Венесуэле обусловлены несколькими факторами. Прежде всего, контроль над венесуэльскими месторождениями имеет стратегическое значение. От этого косвенно зависят и доходы РФ на нефтяном рынке.
По словам эксперта, установление проамериканского режима в Венесуэле может дать США дополнительные рычаги влияния на международной арене, особенно в отношении Китая, Индии и других стран, которых Вашингтон пытается убедить сократить закупки российской нефти.
Кремль, как подчёркивает политолог, заинтересован в сохранении суверенитета Венесуэлы не первый год. Ещё во времена правления Уго Чавеса Москва поддерживала Каракас, и нынешняя ситуация не является исключением. При этом военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой может быть взаимовыгодным, учитывая платёжеспособность страны и её стратегическое значение в Карибском регионе.
