Политолог Перенджиев обвинил Южную Корею в желании превратить Украину в полигон

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Южная Коря, а также Израиль стремятся превратить Украину в полигон.
«Уже есть случаи, когда Украина используется как полигон. Я думаю, столь массово вовлечь страны не получится, но определенное расширение может случиться. Я не исключаю, что такими странами могут оказаться Израиль, Великобритания, Южная Корея, Япония. Еще просматривается, что такое желание может возникнуть у стран Северной Европы — Финляндии, Швеции и Норвегии», — добавил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.
Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с Италией и Япония представила в Фарнборо модель нового истребителя шестого поколения из проекта GCAP.
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