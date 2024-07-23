Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Перенджиев обвинил Южную Корею в желании превратить Украину в полигон

Политолог Перенджиев обвинил Южную Корею в желании превратить Украину в полигон

23 июля 2024, 20:30
Фото: iStock/Jae Young Ju

Фото: iStock/Jae Young Ju

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Южная Коря, а также Израиль стремятся превратить Украину в полигон.


«Уже есть случаи, когда Украина используется как полигон. Я думаю, столь массово вовлечь страны не получится, но определенное расширение может случиться. Я не исключаю, что такими странами могут оказаться Израиль, Великобритания, Южная Корея, Япония. Еще просматривается, что такое желание может возникнуть у стран Северной Европы — Финляндии, Швеции и Норвегии», — добавил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Великобритания вместе с Италией и Япония представила в Фарнборо модель нового истребителя шестого поколения из проекта GCAP.

Читайте также:

В ФРГ предполагают, что Байден может применить ядерное оружие против РФ

Пентагон обнародовал обновлённую стратегию США по Арктике

Британия, Италия и Япония проектируют новый боевой истребитель шестого поколения
#оружие
#украина
#полигон
#страны
#фрг
#южная корея
#израиль
Байден впервые появился на публике после решения о выходе из президентской гонки
23 июля 2024, 21:15

Фото: РИА Новости / Стрингер

Американское телевиденье показало президента страны Джо Байдена, покидающего штат Делавэр в преддверии выступления в Белом доме.
Ожидается, что уже на следующий день американский лидер выступит с обращением к американцам, в котором поднимет тему своего выхода из предвыборной гонки и обрисует перспективы последних месяцев своего президентского срока.

Вопрос о том, что на самом деле происходит с Байденом, остается самым обсуждаемым в США. Ранее некоторые американские журналисты и политики отказывались верить, что глава страны жив, пока не появятся новые видео или фото с ним.

Кроме версий о тяжелой болезни или смерти политика, существуют предположения, что в Вашингтоне произошел госпереворот, причем президента отстранило от власти ближайшее окружение.

Читайте также:

Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена

В Турции рассказали о коварном плане США против России

#сша
#политика
#журналисты
#видео
#фото
#страны
#болезни
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидеры демократов в Конгрессе решили поддержать Харрис
Politico: лидеры демократов в обеих палатах Конгресса США поддерживают Харрис
23 июля 2024, 20:58

Фото: РИА Новости / Стрингер

Лидеры демократов в верхней и нижней палатах американского Конгресса собираются поддержать выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на должность президента от Демократической партии. Об этом информирует Politico, ссылаясь на трёх источников.
По данным собеседников издания, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер готовы поддержать кандидатуру Харрис на пресс-конференции, которая пройдет 23 июля.

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. Он поддержал выдвижение Харрис кандидатом в президенты от демократов.

Ранее в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена

В Турции рассказали о коварном плане США против России

#сша
#гонки
#лидер
#байден
#джо байден
#камала харрис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сети распространился фейк о смерти бывшего президента США Картера
23 июля 2024, 20:18

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

В центре экс-президента США Джимми Картера опровергли сведения о его смерти, назвав распространяемое в соцсетях письмо о кончине политика ложным. Об этом пишет РИА Новости.
«Данное письмо является ложным. Никаких заявлений о здоровье президента Картера или (связанных с этим — ред.) изменений не было», — сообщили изданию в центре Картера.
Во вторник в американских соцсетях начали активно распространяться сведенья о том, что экс-президент США Джимми Картер якобы ушёл из жизни незадолго до своего 100-летия. В частности, во вторник в соцсети Х появился пост с изображением письма от имени «офиса Джимми Картера», в котором сказано, что тот скончался ночью 23 июля в своем доме в штате Джорджия. Американские информагентства уже назвали эти заявления не соответствующими действительности.

Ранее сообщалось, что Джо Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена

В Турции рассказали о коварном плане США против России

#сша
#соцсети
#политика
#президент
#здоровье
#пост
#письма
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков заявил, что в Кремле не видели обращения Кадырова о захвате Wildberries
23 июля 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries, передает РБК.
Песков отметил, что в Кремле не видели заявления чеченского лидера. Иных комментариев пресс-секретарь главы российского государства не дал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, который порядка десяти лет знаком с Владиславом Бакальчуком, заявил, что последний приехал к нему просить помощи, поскольку некие «рейдеры» из компании по размещению наружной рекламы Russ Outdoor ограждают от него супругу и 7 детей.

Напомним, в прошлом месяце маркетплейс Wildberries и российский оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания цифровой торговой платформы.

Читайте также:

Рамзан Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»

«Это не рейдерский захват. Это развод»: Бакальчук объяснила, что происходит с Wildberries

Wildberries и группа компаний Russ объединяются для создания цифровой платформы
#развод
#компании
#оператор
#рамзан кадыров
#песков
#маркетплейс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден выступит с речью по поводу выхода из президентской гонки
WP: Байден выступит с речью, посвященной решению выйти из президентской гонки
23 июля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джо Байден в среду намерен выступить с обращением, посвященным его недавнему решению выйти из президентской гонки. Об этом сообщает Washington Post.
Данное обращение станет первым публичным выступлением нынешнего президента США, когда стало известно о его решении прекратить борьбу за президентский пост. Иные подробности предстоящего обращения в настоящее время не уточняются.

Ранее Байден находился на самоизоляции в своей загородной резиденции после выявления у него COVID-19, что породило различные слухи о состоянии здоровья главы американского государства.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

Читайте также:

Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена

В Турции рассказали о коварном плане США против России
#сша
#президент
#пост
#гонки
#обращения
#поездки
#лидер
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все мы понимаем»: Зеленский сделал заявление о завершении конфликта на Украине
Зеленский заявил, что осознаёт необходимость скорейшего завершения конфликта
23 июля 2024, 17:46

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — заявил Зеленский.
Украинский лидер в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, невзирая на действующий на Украине указ о запрете таких переговоров. Зеленский также сказал, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который «будет идти еще 10 лет или долгие годы». Накануне он также говорил, что российские представители должны участвовать во второй конференции по урегулированию украинского конфликта.

Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Читайте также:

Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС

Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным

Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжёлым, но сильным»
#конфликт
#президент
#указ
#интервью
#лидер
#владимир зеленский
#рф
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Мезюхо: Украинцы устали от режима Зеленского
23 июля 2024, 17:17

Политолог Иван Мезюхо сообщил, что социальные опросы показывают усталость украинского общества от режима Владимира Зеленского.
«Нынешние соцопросы свидетельствуют о снижении уровня доверия украинцев к действующему диктаторскому режиму Зеленского. Это очевидно, это уже невозможно скрыть, даже учитывая постоянную работу единого телемарафона, курируемого офисом президента Украины», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Военно-политический обозреватель Алексей Васильев добавил, что украинцы начинают понимать, что их власти им нагло врут.

«Был постоянный нарратив по отношению к жителям, власти старались прервать обмен информацией между простыми людьми. И первое время это получалось. Люди уходили в такую своеобразную ракушку, до них было не достучаться. А сейчас ситуация вынуждает их начать смотреть по сторонам и замечать, что им врут», — отметил в беседе с «Царьградом» Васильев.

Ранее польский политолог Витольд Сокалу заявил, что Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за возможности победы на выборах в США кандидата Дональда Трампа.

Читайте также:

Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС

Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным

Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжёлым, но сильным»
#политолог
#люди
#владимир зеленский
#украина
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас
Dossier: Байдену во время поездки в Лас-Вегас потребовалась экстренная медпомощь
23 июля 2024, 17:15

Фото: сайт Кремля

Нынешнему президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время его визита в Лас-Вегас на прошлой неделе. Об этом информирует издание The Dossier.
Отмечается, что спецслужбы после полученного сигнала о состоянии американского лидера окружили местное медицинское учреждение для подготовки к прибытию главы США, но команда президента решила отказаться от его госпитализации. Согласно информации источника, простой положительный тест на Covid не послужил бы основанием для столь резкой реакции.

Ранее ​по стране распространилась волна слухов о ​якобы смерти Байдена. Американцы требовали предъявить «доказательства жизни» президента.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходил лечение от COVID-19.

Читайте также:

Белый дом объявил о возвращении Байдена на рабочее место

Политолог Бедрицкий допустил «неслучайность» COVID-19 у Байдена

Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена
#тест
#сша
#дом
#президент
#лечение
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Журавлев усомнился в шансах Харрис стать президентом США
23 июля 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что вице-президент США Камала Харрис, выдвинутая на выборы страны вместо нынешнего президента Штатов Джо Байдена от демократической партии, вряд ли сможет стать главой государства.
«У неё очень своеобразный имидж. Она — живое воплощение разделения Америки на сумасшедших либералов и уставших консерваторов. Она не наберёт центристские голоса от тех, кто обычно не отдает предпочтений кандидатам из двух американских партий. Колеблющиеся голоса уже можно считать за Трампом, при условии, что она будет его соперником», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

А политолог-американист Константин Блохин сравнил предвыборную компанию в США с джунглями, где действуют звериные нравы, а самого Байдена – с раненым зверем.

«Там действуют законы джунглей и раненого зверя добивают. И добивают, понятно, враги — республиканцы. А Байден сегодня реально «раненый зверь». Потому что его «слили» собственные однопартийцы», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Блохин.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николай Топорнин высказал мнение о том, что Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.

Читайте также:

Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС

Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным

Стало известно, что против Байдена был совершён переворот
#сша
#мнение
#политолог
#законы
#джо президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф