Британия, Италия и Япония проектируют новый боевой истребитель шестого поколения

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Великобритания вместе с Италией и Япония представила в Фарнборо модель нового истребителя шестого поколения из проекта GCAP. Об этом сообщает агентство Reuters. Страны должны завершить разработку боевого самолета к 2035 году, говорится в сообщении.
Представители GCAP заявляют, что новая модель станет самым современным, совместимым, адаптируемым и взаимосвязанным истребителем в мире. По их данным, боевой самолет будет обладать интеллектуальной системой вооружения, интерактивной кабиной с программным управлением, множеством датчиков и сильнейшим радаром нового поколения, который будет способен анализировать в 10 тысяч раз больше данных, чем его предшественники.
Ранее «Ростех» опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой представлены испытания новой боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В Уралвагонзаводе отметили, что БМПТ является самым надежным прикрытием для танков и боевых машин, которое благодаря многоканальному комплексу вооружения, способно вести огонь по нескольким целям одновременно, не оставляя противнику шанса укрыться от ударов.
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