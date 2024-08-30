Политолог Перенджиев объяснил потребность Сербии во французских истребителях

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Сербии нужны французские истребители для защиты своей национальной безопасности в окружении стран НАТО.
«Сербия заботится о своей безопасности. Покупка истребителей у Франции является попыткой удержания нормальных связей со странами ЕС и НАТО. Сербия находится в непростом геополитическом положении. Ее практически НАТО окружило. Сербия ведет политику с целью, чтобы это не стало угрозой», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.
Также такой шаг Сербии может быть направлен на поддержание нормальных отношений с ЕС, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что власти Сербии во время визита к ним в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale.
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