Сербия купит у Франции 12 истребителей Rafale за €2,7 млрд

Фото: istockphoto/KuntalSaha
Власти Сербии во время визита к ним в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно заявлению сербского лидера Вучича, стоимость боевых самолетов — €2,7 млрд евро.
«Покупка Rafale — это для нас большая новость, и вы увидите, что мы будем открыты для вас. Контракт был подписан с полным пакетом вспомогательной логистики, от запасных двигателей до всего остального. Общая стоимость контракта составляет €2,7 млрд», — заявил Вучич на пресс-конференции.Ранее сообщалось, что Россия и Сербия намерены вести совместную работу в целях укрепления безопасности на Балканах. Также стороны подчеркнули необходимость противодействия попыткам деструктивного внешнего вмешательства в дела региона. Об этом говорилось в заявлении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя председателя правительства Сербии Александра Вулина
Читайте также:
Москва и Белград намерены работать над укреплением безопасности на Балканах
Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям
Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза
Данил Пономарев