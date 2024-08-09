Политолог Перенджиев раскрыл пользу Сырского для Запада

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что главком ВСУ Александр Сырский нужен Западу для ведения с Россией прокси-войны.
«Сырского никто не снимет. Именно такой человек и был назначен. Он не жалеет людей, выполняет задачи и ни перед чем не останавливается. Такой полководец нужен Западу для ведения прокси-войны. Им не жалко украинцев. Наоборот, чем больше их погибнет, тем для Запада лучше, чтобы потом освоить территорию Украины», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Перенджиев.
Ранее сообщалось, что Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. В беседе Каволи и Сырский обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы.
Читайте также:
Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область
Не можем остановить российские войска: экс-депутат Рады о катастрофе на фронте
Зеленский перечислил самые жёсткие направления боевых действий
Мелисса Тимофеева