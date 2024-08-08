Главком ВСУ Сырский созвонился с командующим НАТО после атаки на Курскую область

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Главком ВСУ Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи после атаки Киева на Курскую область. Об этом Сырский написал в соцсети.
Уточняется, что Каволи и Сырский обсудили направления сотрудничества на 2024-2025 годы. Главком украинской армии выразил благодарность Североатлантическому альянсу за выделенную Киеву военную помощь.
В ходе беседы Сырский напомнил Каволи о главных потребностях Украины. Главком ВСУ упомянул средства дальнего поражения и боеприпасах к ним.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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В ходе беседы Сырский напомнил Каволи о главных потребностях Украины. Главком ВСУ упомянул средства дальнего поражения и боеприпасах к ним.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Екатерина Коршунова