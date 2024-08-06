Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал направления, где для боевиков ВСУ складывается наиболее тяжелая ситуация. Он сделал это в своем вечернем обращении.
«Наиболее жесткие [направления] — покровское, торецкое, а также Харьковщина и все другие направления боев — ни одного не оставляем без внимания», — сказал Зеленский.Украинский политик добавил, что ситуацию ему доложил главком ВСУ Александр Сырский. Ранее российский генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что после уничтожения украинских боевиков под Курском, СВО на Украине выйдет на финишную прямую. Командир спецназа «Ахмат» уточнял, что противник потерял последние силы при атаке на Курскую область.
СВО на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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