Политолог Перинчек назвал капканом для Турции её вступление в ЕС

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Турецкий политолог Мехмет Перинчек заявил, что вступление Турции в Евросоюз станет для неё капканом, поскольку это совсем отличная от европейских государств страна.
«ЕС никогда не примет Турцию в свой клуб, потому что у Турции совсем другая культура, это совсем другая цивилизация. <...> Это огромный капкан для Турции», — пояснил в беседе с «Известиями» Перинчек.
По его словам, Евросоюз не намерен принимать Турцию в свои ряды, однако питает её надежды для того, чтобы отдалить страну от Москвы и Пекина.
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