Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах

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Президент Турции в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, пишет ТАСС.
По данным пресс-службы, турецкий лидер пожелал российскому президенту новых успехов в государственной деятельности на благо народа России. В ходе телефонного разговора был выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений.
Владимир Путин в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.
Ранее сообщалось, что Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием. По мнению северокорейского лидера, россияне на выборах показали свою волю к укреплению единства и построению сильного государства. Об этом он написал в поздравительном послании.
Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием
Владимир Путин в свою очередь поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан.
Итоги президентских выборов стали известны в понедельник, 18 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов избирателей.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Путина с переизбранием
Мария Федоровцева