Политолог Перла объяснил страх Запада перед дружбой РФ и КНР

Фото: iStock/Zerbor
Политолог Андрей Перла заявил о том, что взаимовыгодное сотрудничество РФ и Китая для Запада вызывает страх и опасения, поскольку это означает для него неизбежное поражение в противостоянии.
«Странно было бы, если бы их пропаганда не пыталась этот союз отрицать. <…> Китай - великая держава, а не сателлит США, этого достаточно», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.
И если в отношениях РФ и Китая наблюдаются сотруднические отношения, то в стане противников России, наоборот, раздор. Например, как сообщает RT, конфликт между ФБК* и командой Михаила Ходорковского** продолжает усугубляться. Отмечается, что экс-олигарх планирует обвинить Марию Певчих** в клевете и подать на неё в суд, а та, в свою очередь, собирает компрометирующую информацию.
Ранее издание The New York Times сообщило, что приоритеты Киева и Вашингтона расходятся, поскольку Украине «больше нечего терять» от обострения отношений с РФ, а власти США опасаются ядерной эскалации конфликта.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.
Читайте также:
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
The Telegraph: альянс готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с РФ
В США сообщили о расхождении приоритетов Вашингтона и Киева
Мелисса Тимофеева