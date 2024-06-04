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The Telegraph: альянс готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с РФ

04 июня 2024, 13:11
Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Блок НАТО разрабатывает план по переброске войск в Европу из США, если начнется война с РФ. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники.
В материале указывается, что альянс ведет работу над большим количеством сухопутных коридоров для быстрой переброски американских военных, а также бронетехники к фронтовой линии в случае «крупной сухопутной войны с Россией в Европе».

Собеседники издания добавили, что американские военные, предположительно, высадятся в одном из портов, а затем их перебросят через разработанные логистические пути.



По данным The Telegraph, альянс хочет высадить американские силы в Нидерландах, перебросив их потом по железнодорожному сообщению через Польшу и Германию.

Также НАТО хочет использовать шведские, норвежские итальянские, греческие, турецкие, финские порты и порты стран Балтии.

Журналисты резюмировали, что в пределах таких транспортных коридоров американские войска смогут двигаться без «обычно накладываемых ограничений».

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#сша
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#война
#новости
В Италии Макрону предложили ехать воевать на Украину
Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону ехать воевать на Украину
04 июня 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Надеть каску и отправиться воевать на Украине предложили французскому президенту Эммануэлю Макрону. С таким предложением выступил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает Adnkronos.
«Я говорю Макрону: поезжайте в Украину воевать, наденьте шлем и не злите итальянцев», – сказал Сальвини.

Он указал, что его партия прежде всего выбирает мир. По словам Сальвини, Макрон — один из «поджигателей конфликтов» и их в последнее время стало слишком много.

Сальвини часто критикует альянс и Евроссоюз за их позицию наращивать военную помощь киевскому режиму.

Недавно вице-премьер Италии назвал главного дипломата Европы Жозепа Борреля подрывником за то, что тот поддержал планы разрешить Киеву бить по российским территориям.

Кроме того, Сальвини считает безумием предположения на тему использования итальянского и другого западного вооружения, чтобы обстреливать мирные города за пределами Украины.

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#мир
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#италия
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#эммануэль макрон
#война
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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
04 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Alexyz3d

Во вторник Соединенные Штаты провели очередной учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг Космических сил США.
«В ночь на вторник, 4 июня, в 00:56 (10:56 по московскому времени) Командование глобальных ударов ВВС США осуществило тестовый пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — говорится в заявлении, размещенном на сайте базы.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия запросила у США объяснения по поводу размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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#ракеты
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В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»
SZ: Байден пошел на большие уступки правительству ФРГ по «Северному потоку-2»
04 июня 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден сделал значительные уступки Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно благодаря секретным документам, предоставленным министерством экономики ФРГ газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда.
В публикации было обнародовано множество документов, связанных с контактами Германии и США по поводу газопровода. Сообщается, что предыдущий президент США Дональд Трамп решительно выступал против «Северного потока-2» и ввел санкции для его остановки.

Однако, согласно депеше, направленной немецким посольством в Вашингтоне в Берлин, Байден пошел на крупные уступки правительству Германии.

Летом 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправила в США высокопоставленных чиновников, которые вместе с американскими коллегами согласовали резолюцию. В соответствии с этим документом, Берлин по настоянию Вашингтона обязался предотвратить использование Россией энергоносителей в качестве политического инструмента.

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#северный поток
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#джо байден
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Песков рассказал об алтайской резиденции Путина
Песков заявил об отсутствии у Путина официальной резиденции на Алтае
04 июня 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что у президента РФ Владимира Путина есть резиденция на Алтае. Об этом пишет ТАСС.
«Официальная резиденция президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента РФ, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — ответил он журналистам.

Ранее Песков заявил, что Россия и Китай заинтересованы в продолжении и углублении диалога по энергетике. Коммерческий аспект переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина является непубличным. Он подтвердил, что тема поставок энергоресурсов обсуждалась во время встречи лидеров двух стран. В подписанной ими двусторонней декларации закреплено намерение продолжать сотрудничество в этой области, добавил представитель Кремля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#китай
#сотрудничество
#песков
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Театральный фестиваль «У Троицы» пройдет в Сергиевом Посаде
04 июня 2024, 13:06

Фото: istockphoto / NaiyanaDonraman

В Подмосковье состоится Международный театральный фестиваль «У Троицы». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль стартует 6 июня в драматическом театре «Театральный ковчег» в Дубраве.

«Фестиваль «У Троицы» проводится ежегодно с 2014 года. Начало программы приурочено к 225-летию А. С. Пушкина. Своеобразным камертоном проекта станут образы музыкального спектакля «Капитанская дочка» Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. Свои постановки в рамках программы представят коллективы из Балашова, Бишкека, Буинска, Владимира, Воркуты, Донецка, Истры, Казани, Костромы, Липецка, Москвы, Мытищ, Пензы, Перми, Элисты, Челябинска», — поделились в министерстве.

Завершится событие 17 июня. Полную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте театра.

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#праздники
#театр
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В Харьковской области рассказали о целях мобилизации на Украине
Ганчев: Киев проводит мобилизацию, чтобы забрать людей из Харьковской области
04 июня 2024, 13:03

Фото: iStock/reflection_art

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев рассказал, что мобилизация на Украине проводится, чтобы забрать как можно больше людей из Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Вся мобилизация, о которой сейчас очень многие говорят, она нацелена именно на Харьков. Поэтому киевский режим старается бросить в эту харьковскую мясорубку как можно больше сил», — сообщил он.

Ганчев подчеркнул, что киевский режим пытается бросить в бой «все человеческие ресурсы» Харькова и области, не успевая их готовить.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Харьков
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Шольц не увидел эскалации в разрешении бить западным оружием по РФ
Канцлер ФРГ Шольц: удары западным оружием по РФ не грозят эскалацией
04 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/PavelRodimov

Разрешение применять переданное Украине оружие для ударов по территории РФ не приведет к дальнейшей эскалации, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Об этом сообщает Rheinische Post. Шольц привёл в пример слова президента США Джо Байдена, который сказал, что вопрос стоит лишь в том, чтобы можно было защитить такие крупные города, как, к примеру, Харьков.

По словам Шольца, решение о предоставлении разрешения Вооружённым силам Украины принималось взвешенно и в консультациях с партнерами.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что партнёрам Украины следует подумать о последствиях передачи стране дальнобойных вооружений.

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#россия
#германия
#фрг
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В Латвии назвали объявлением войны закрытие Балтики для судов из России
Ринкевичс: закрытие Балтики для России будет равносильно объявлению войны
04 июня 2024, 12:23

Фото: iStock/william87

Закрытие НАТО Балтийского моря для судов из России будет равносильно объявлению войны.
Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Financial Times. Так он прокомментировал случаи с подводными кабелями в Балтийском море, которые, по его мнению, являлись диверсией РФ.

По его словам, ответной мерой могло бы стать увеличение числа морских патрулей альянса. Также Ринкевичс назвал крайней мерой закрытие Балтики для кораблей из России, что равносильно объявлению войны.

Сейчас страны альянса пытаются придумать, как ответить на инциденты, которые они связывают с диверсионной деятельностью Россию, подчеркнул президент Латвии. Они не собираются пускать ракеты из-за небольших происшествий.

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#латвия
#россия
#опасность
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Турция готова присоединиться к БРИКС
SCMP: Турция готова присоединиться к БРИКС
04 июня 2024, 11:56

Фото: istockphoto/9parusnikov

Вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новогороде. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP), со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана, который находится в Китае.
«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», – сказал Фидан.

Журналисты отметили желание министра прибыть на встречу БРИКС в РФ.

Ранее Фидан заявлял, что позиции Пекина и Анкары в отношении урегулирования украинского конфликта являются общими.

Организация БРИКС образовалась в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума при участии министров экономики Китая, России, Индии и Бразилии. Страны БРИКС строят отношения, основываясь на равенстве и взаимной выгоде.

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#мир
#турция
#брикс
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