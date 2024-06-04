The Telegraph: альянс готовит пути для переброски сил США в случае конфликта с РФ

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Блок НАТО разрабатывает план по переброске войск в Европу из США, если начнется война с РФ. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники.
В материале указывается, что альянс ведет работу над большим количеством сухопутных коридоров для быстрой переброски американских военных, а также бронетехники к фронтовой линии в случае «крупной сухопутной войны с Россией в Европе».
Собеседники издания добавили, что американские военные, предположительно, высадятся в одном из портов, а затем их перебросят через разработанные логистические пути.
По данным The Telegraph, альянс хочет высадить американские силы в Нидерландах, перебросив их потом по железнодорожному сообщению через Польшу и Германию.
Также НАТО хочет использовать шведские, норвежские итальянские, греческие, турецкие, финские порты и порты стран Балтии.
Журналисты резюмировали, что в пределах таких транспортных коридоров американские войска смогут двигаться без «обычно накладываемых ограничений».
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Собеседники издания добавили, что американские военные, предположительно, высадятся в одном из портов, а затем их перебросят через разработанные логистические пути.
По данным The Telegraph, альянс хочет высадить американские силы в Нидерландах, перебросив их потом по железнодорожному сообщению через Польшу и Германию.
Также НАТО хочет использовать шведские, норвежские итальянские, греческие, турецкие, финские порты и порты стран Балтии.
Журналисты резюмировали, что в пределах таких транспортных коридоров американские войска смогут двигаться без «обычно накладываемых ограничений».
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Никита Кротов