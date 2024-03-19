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Политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, как мог бы разрешится конфликт на Украине, отметив, что часть украинского государства, по справедливости, должна вернуться в Россию.
«Я считаю, что Одесса — русский город. И Киев — русский город. Вся левобережная Украина — это исторически часть России. Если бы то, что называется Украиной в русской традиции, вошло бы в состав нашей страны, то был бы реализован наиболее правильный и справедливый вариант распределения территорий», — приводит «Царьград» слова Перлы.Также он выразил уверенность в том, что большая часть россиян поддерживает нынешний курс президента России Владимира Путина.
«Те, кто нуждается в нашей помощи, и кто, несомненно, заявит об этом, — мы придём», — прокомментировал в интервью с RT морпех.
А Герой России лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин выразил уверенность в будущем России в связи с победой на выборах президента страны Владимира Путина.
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