Политолог пояснил, во что превратилась парламентская гонка в Молдавии
Политолог Беспалов: парламентская гонка стала борьбой за выживание Молдавии
В Молдавии в рамках предвыборной борьбы происходят обыски у оппозиционеров, задержания, протесты и заявления о внешней угрозе. Старший научный сотрудник ИНИОН РАН, автор научных работ по постсоветскому пространству Сергей Беспалов объяснил, что за этим стоит желание попасть в ЕС.
По его словам, в странах, граничащих с Украиной, царит геополитическая напряжённость. Более всего это заметно в Молдавии.
«Это государство делает судьбоносный выбор. Ему обещают путь в ЕС, хотя перспектив войти туда как независимому государству практически нет. Единственный вариант — сценарий присоединения к Румынии. Сейчас, когда такие ставки сделаны на Украину, любая дополнительная возможность давления будет использована Западом по полной программе», — пояснил Беспалов в разговоре с Pravda.Ru.
Поэтому, по его словам, выборам в Молдавии уделяется большое внимание.
Эксперт напомнил, что на сегодняшний день в стране существуют две основные силы: блок «Действие и солидарность» действующего президента Майи Санду и патриотический блок, в который вошли социалисты, коммунисты, «Союз будущего» и «Сердце Молдовы». Возглавляет партию экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Тем временем политолог Дмитрий Ермолаев в беседе с RT заявил, что режим Санду всеми силами старается обеспечить победу партии «Действие и солидарность» (PAS) на предстоящих парламентских выборах.
«Как на референдуме и выборах, самой Санду будут запущены «карусели» в Европе, где проживает молдавская диаспора, с подвозом, соответственно, голосующих за PAS. И сейчас задача этих выборов у Санду — любой ценой админресурсом проломать себе большинство в парламенте», — отметил Ермолаев.
Он также напомнил, что режим Санду активно подавляет политическую оппозицию, что указывает на отсутствие демократии в стране.