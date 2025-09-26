26 сентября 2025, 19:19

Политолог Беспалов: парламентская гонка стала борьбой за выживание Молдавии

В Молдавии в рамках предвыборной борьбы происходят обыски у оппозиционеров, задержания, протесты и заявления о внешней угрозе. Старший научный сотрудник ИНИОН РАН, автор научных работ по постсоветскому пространству Сергей Беспалов объяснил, что за этим стоит желание попасть в ЕС.





По его словам, в странах, граничащих с Украиной, царит геополитическая напряжённость. Более всего это заметно в Молдавии.





«Это государство делает судьбоносный выбор. Ему обещают путь в ЕС, хотя перспектив войти туда как независимому государству практически нет. Единственный вариант — сценарий присоединения к Румынии. Сейчас, когда такие ставки сделаны на Украину, любая дополнительная возможность давления будет использована Западом по полной программе», — пояснил Беспалов в разговоре с Pravda.Ru.

«Как на референдуме и выборах, самой Санду будут запущены «карусели» в Европе, где проживает молдавская диаспора, с подвозом, соответственно, голосующих за PAS. И сейчас задача этих выборов у Санду — любой ценой админресурсом проломать себе большинство в парламенте», — отметил Ермолаев.