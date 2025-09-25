МВД Молдавии и бюллетени с «медвежьим следом»: Захарова высмеяла провокацию перед выборами
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на публикацию МВД Молдавии видео с обнаруженными бюллетенями для голосования, отметив в комментарии для ТАСС, что рядом с ними должны были обнаружить следы медведей, которые их подкинули.
Поводом для ироничного заявления Захаровой стала публикация молдавских правоохранительных органов, в которой те продемонстрировали около 200 избирательных бюллетеней с отметками «проголосовано» в пользу оппозиционного блока. При этом, как отмечают СМИ, представленные документы являются образцами для заполнения, о чем свидетельствует соответствующая надпись на них.
Данный эпизод происходит в контексте обострения политической ситуации в Молдавии перед выборами. Ранее Захарова неоднократно критиковала власти республики за давление на оппозицию, ограничение свободы слова и создание искусственных препятствий для граждан, желающих проголосовать. В частности, она указывала на необоснованное сокращение числа избирательных участков в России и Приднестровье.
Официальный представитель МИД России также назвала «паранойей» заявление президента Майи Санду о том, что Россия может использовать Молдавию для действий в Одесской области. Захарова предупредила, что политика румынизации и антироссийская риторика властей республики могут привести к потере суверенитета и ухудшению положения граждан.
