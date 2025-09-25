МВД Молдавии и бюллетени с «медвежьим следом»: Захарова высмеяла провокацию перед выборами

25 сентября 2025, 03:42

Захарова прокомментировала видео МВД Молдавии с «пророссийскими» бюллетенями

Фото: mid.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на публикацию МВД Молдавии видео с обнаруженными бюллетенями для голосования, отметив в комментарии для ТАСС, что рядом с ними должны были обнаружить следы медведей, которые их подкинули.