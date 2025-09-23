В Москве заявили о планах Европы оккупировать Молдавию
Служба внешней разведки России заявила о подготовке европейских стран к оккупации Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Представители Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации распространили заявление. В нём ведомство утверждает, что ряд государств Европы проводит комплекс подготовительных мер. Эти меры целенаправленно ведут к возможной оккупации территории Республики Молдова.
В СВР уточнили, что наблюдают за соответствующими действиями со стороны европейских столиц. Аналитики службы интерпретируют эти действия как часть более масштабного плана. Ранее официальные лица Молдавии неоднократно опровергали подобные заявления, называя их дезинформацией, которая дестабилизирует обстановку в регионе.
Ранее в МИД Великобритании высказались о возможности конфликта с Россией.
