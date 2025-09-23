23 сентября 2025, 11:22

СВР России: европейские страны готовятся к оккупации Молдавии

Фото: Istock/Iuri Gagarin

Служба внешней разведки России заявила о подготовке европейских стран к оккупации Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.