Политолог Светов усомнился в полной нейтрализации атаки Ирана на Израиль
Политолог Юрий Светов: рано оценивать возможности Ирана уничтожить Израиль
Политолог Юрий Светов заявил, что пока рано оценивать возможности Ирана уничтожить Израиль. По его словам, Израиль сообщает об успехах в отражении атак, но умалчивает о последствиях ударов по критическим объектам.
Светов рассказал NEWS.ru, что неизвестны итоги иранских ударов по Израилю, какие объекты уничтожены и кто пострадал. Поэтому оценивать адекватность угроз Ирана его возможностям пока сложно.
«Пострадал там кто-то или нет, неведомо, какие объекты уничтожены, тоже непонятно. То есть поэтому пока это словесные угрозы, и оценить, насколько адекватны эти угрозы возможностям Ирана, я, например, не берусь», — сказал эксперт.Ранее сообщалось, что в результате атаки Ирана пострадали более 240 человек, есть погибшие, в том числе дети.