Политолог Светов усомнился в полной нейтрализации атаки Ирана на Израиль

16 июня 2025, 12:40

Политолог Юрий Светов: рано оценивать возможности Ирана уничтожить Израиль

Фото: iStock/Олег Копьёв

Политолог Юрий Светов заявил, что пока рано оценивать возможности Ирана уничтожить Израиль. По его словам, Израиль сообщает об успехах в отражении атак, но умалчивает о последствиях ударов по критическим объектам.





Светов рассказал NEWS.ru, что неизвестны итоги иранских ударов по Израилю, какие объекты уничтожены и кто пострадал. Поэтому оценивать адекватность угроз Ирана его возможностям пока сложно.





«Пострадал там кто-то или нет, неведомо, какие объекты уничтожены, тоже непонятно. То есть поэтому пока это словесные угрозы, и оценить, насколько адекватны эти угрозы возможностям Ирана, я, например, не берусь», — сказал эксперт.