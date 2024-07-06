Политолог предрек развитие отношений России и Великобритании при новом премьере

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Отношения между Россией и Великобританией вряд ли улучшатся при новом премьер-министре Кире Стармере, заявил политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что премьер-министр уже одобрил ежегодную помощь Киеву в размере трех миллиардов фунтов стерлингов.
По словам Ордуханяна, Стармер продолжит линию своего предшественника Риши Сунака в отношении конфронтации с Россией и поддержки Украины.
При этом он отметил неразличимость партий в Великобритании.
Внутри страны, по словам собеседника издания, никаких особых изменений в политической и экономической жизни общества не предвидится.
Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Соединенного Королевства. Он получил мандат на формирование кабинета министров от короля Карла III.
5 июля Лейбористская партия впервые победила на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 14 лет.
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«У них немного расходятся мнения только по поводу Брексита. Лейбористы более лояльны, хотят дополнительных связей с Евросоюзом. В остальном – ничего не изменится», – сказал политолог.
При этом он отметил неразличимость партий в Великобритании.
Внутри страны, по словам собеседника издания, никаких особых изменений в политической и экономической жизни общества не предвидится.
«Что касается помощи Киеву, поставок оружия, то Стармер уже сказал, что одобряет ежегодную помощь Киеву в размер трех миллиардов фунтов в качестве субсидий. Да и Сунак, когда уходил, говорил, что полностью консолидирован с лейбористами относительно поддержки Украины», – резюмировал Ордуханян.
Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Соединенного Королевства. Он получил мандат на формирование кабинета министров от короля Карла III.
5 июля Лейбористская партия впервые победила на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 14 лет.
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Александр Климов