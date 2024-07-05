Политолог Светов назвал Риши Сунака странным

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Политолог Юрий Светов прокомментировал уход премьер-министра Великобритании и лидера партии консерваторов Риши Сунака, подчеркнув его странное поведение.
«То, что консерваторы проиграют, знали все. Риши Сунак давно заявлял, что уезжает и будет заниматься стартапами. А вообще, странный премьер-министр, проходной. Единственное, что привлекало внимание, — первый выходец из колонии и занимает такой высокий пост. Прославиться ничем не прославился», — заявил в беседе с RT Светов.До этого сообщалось, что следующим премьер-министром Великобритании стал глава Лейбористской партии Кир Стармер. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, король Карл III уже поручил ему сформировать правительство, сообщил телеканал Sky News.
Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.
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Мелисса Тимофеева