Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни на территории округа Колумбия, где расположена американская столица Вашингтон. Решение, озвученное во время прямой трансляции из Овального кабинета, стало возможным благодаря особому статусу округа, который находится под прямой юрисдикцией федерального Конгресса и не имеет прав штата. Об этом сообщает «АиФ».
Указ Трампа отменяет действовавший с 1981 года запрет на смертную казнь, введенный городским советом Вашингтона. Администрация президента объяснила это решение рекордным ростом преступности в столице — по данным за 2024 год, уровень убийств здесь стал четвертым по величине в стране.
Министр юстиции США Пэм Бонди уже заявила о намерении распространить практику смертных приговоров на другие штаты, ссылаясь на необходимость жесткого ответа на насилие.
Критики указали на статистику судебных ошибок: с 1973 года в США оправдали 200 невиновных, уже приговоренных к казни. Параллельно генпрокурор России Игорь Краснов подтвердил невозможность возвращения смертной казни в России, сославшись на фундаментальные решения Конституционного суда.
