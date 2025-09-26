Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне

26 сентября 2025, 02:49

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни на территории округа Колумбия, где расположена американская столица Вашингтон. Решение, озвученное во время прямой трансляции из Овального кабинета, стало возможным благодаря особому статусу округа, который находится под прямой юрисдикцией федерального Конгресса и не имеет прав штата. Об этом сообщает «АиФ».