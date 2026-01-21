Политолог прокомментировал заявления Канады о готовности к партизанской войне с США

21 января 2026, 16:29

Колшатов: Заявления Канады о готовности к партизанской войне – это пиар

Фото: iStock/rarrarorro

Заявления Канады о готовности к партизанской войне с США на сегодняшний день в большей степени обычный пиар, который усиливает антиамериканские настроения. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.





Он отметил, что канадцы стремятся сохранить свою идентичность и не желают становиться американцами. Ключевым фактором является наличие у них социального государства, которое включает в себя национальную систему здравоохранения, доступные цены на лекарства и бесплатное образование.



По словам политолога, в случае конфликта президенту США Дональду Трампу будет крайне сложно организовать военное вторжение в Канаду из-за отсутствия поддержки со стороны местного населения.





«Даже культурным американским гражданам, если они не миллионеры, США не кажутся цивилизованными. Причина простая: если ты заболел и у тебя нет страховки – умри, бог от тебя отвернулся», — заключил Колташов.