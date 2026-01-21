Трамп сделал неожиданное заявление

21 января 2026, 08:00

Трамп рассказал об инстинкте охотника, который поможет войти в историю великим

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что его второй срок станет успешнее первого, который пострадал из-за ложной теории о связях с Россией.





В интервью телеканалу News Nation он рассказал о своем стремлении оставить наследие великого президента.





«Я хочу запомниться как великий президент. Это включает в себя безопасность, процветание и счастье страны», — отметил Трамп.