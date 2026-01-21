Трамп сделал неожиданное заявление
Трамп рассказал об инстинкте охотника, который поможет войти в историю великим
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что его второй срок станет успешнее первого, который пострадал из-за ложной теории о связях с Россией.
В интервью телеканалу News Nation он рассказал о своем стремлении оставить наследие великого президента.
«Я хочу запомниться как великий президент. Это включает в себя безопасность, процветание и счастье страны», — отметил Трамп.
Он считает, что первый срок прошел успешно, но был испорчен «фейковыми новостями» и политическими интригами. По словам политика, ему пришлось столкнуться с «плохими, больными людьми», и в этом смысле американец чувствует себя «охотником». Президент уверен, что его инстинкт поможет занять достойное место в истории.