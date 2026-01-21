Достижения.рф

Уиткофф намерен в четверг провести переговоры с Путиным

Стив Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф намерен в четверг провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNBC.



При этом по информации Bloomberg, Уиткофф вместе с зятем президента США Джаредом Кушнером планируют обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты мирных планов по урегулированию конфликта.

В Кремле, по словам Дмитрия Пескова, подчеркнули заинтересованность Москвы в визите американской делегации и подтвердили готовность к переговорам.

Иван Мусатов

