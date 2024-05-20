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Ближайший союзник Киева отказался принимать мигрантов с Украины

Польша отказалась принимать украинских беженцев по договоренностям в ЕС
20 мая 2024, 13:44
Фото: iStock/Berezko

Фото: iStock/Berezko

Вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины, передает РИА Новости.
Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.



Он выразил уверенность в том, что Польше удастся избежать юридических последствий и добиться освобождения от соблюдения условий пакта, учитывая уже значительное количество беженцев в стране.

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Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ЛНР
Минобороны РФ: Армия России освободила от ВСУ Белогоровку в ЛНР
20 мая 2024, 14:33

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России установила полный контроль над Белогоровкой в ЛНР, освободив населённый пункт от украинских военных. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также российским бойцам удалось поразить живую силу и вооружение ВСУ в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Потери противника там составили порядка 340 человек. Также уничтожено три вражеских танка.

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На Украине признали частичную потерю Волчанска
Замначальника Харьковской ОВА Семенуха признал частичную потерю Волчанска
20 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Роман Семенуха признал, что Волчанск частично потерян для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.
Он отметил, что город находится под контролем украинской армии на 60 процентов, при этом продолжаются атаки со стороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении подразделений российской армии вглубь обороны ВСУ в Харьковской области и об отражении пяти контратак штурмовых групп ВСУ российскими вооруженными силами.

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Захарова: Некоторые страны уже «получают» своих инструкторов обратно с Украины
20 мая 2024, 13:15

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление эстонского премьера Каи Каллас относительно обучения бойцов ВСУ.
В своем Telegram-канале Захарова выразила надежду, что детали этой ситуации будут разъяснены храброй Каей. По словам представителя российского МИДа, некоторые страны уже «получают» обратно своих инструкторов.

Ранее Каллас заявила, что некоторые страны, на свой страх и риск, уже направили инструкторов на Украину для обучения военнослужащих. Однако она подчеркнула, что члены НАТО не должны опасаться, что это может привести к усугублению конфликта.

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Подполье сообщило об ударах ВС РФ по ангару с установками HIMARS
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ангарам, где ВСУ прятали свои HIMARS
20 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/aapsky

Российские военные нанесли удар по ангарам бывшего Рыбколхоза в Очакове Николаевской области, где ВСУ могли скрывать установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Предположительно, удары были нанесены российскими беспилотниками «Герань». По словам подпольщика, в ночь на 20 мая в ангары было два прилета. Сообщается, что солдаты ВСУ часто прятали там HIMARS, с которой запускались дальнобойные ракеты ATACMS американского производства.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он уточнил, что взрыв был крайне сильным, его слышали даже на другом конце города.

Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине задержали ведущего баскетболиста при попытке покинуть страну и мобилизовали
Ведущий баскетболист Украины хотел покинуть страну, его задержали и мобилизовали
20 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/tapui

На Украине задержали ведущего баскетболиста Вадима Заплотинского при попытке покинуть страну, его сразу мобилизовали и отправили в учебный центр. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на бывшего президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева.
Заплотинский является защитником «Киев-Баскета». Он вместе с другими украинцами попытался перейти границу по горам на Буковине.

«Был задержан пограничной службой. Затем знакомство с ТЦК и перемещение в учебный центр десантно-штурмовых войск», — сообщил Сергеев.

При этом издание напомнило, что Заплотинского признали лучшим защитником в Суперлиге-2023/24. Команда, в которой он играл, заняла третье место в национальном чемпионате.

Ранее сообщалось, что на западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале. Связь с ним потеряна.

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В США отметили успехи ВС РФ на поле боя
NYT: за 2024 год ВС РФ заняли больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть
20 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/SergeyVButorin

С начала 2024 года армия России заняла больше территорий в ходе штурмовых действий, чем ВСУ смогли вернуть во время своего провального летнего контрнаступления в 2023 году. Об этом заявил аналитик финской группы Black Bird, которая анализирует спутниковые снимки и боевые кадры с поля боя Паси Паройнен, его слова передаёт The New York Times.
«Частью стратегии Украины по срыву этого медленного, но неуклонного российского продвижения стала продолжительная воздушная кампания против российских объектов», — отметил аналитик.

Паройнен уточнил, что речь идёт о тех объектах, которые поставляют топливо и другие продукты нефтепереработки в зону спецоперации.

Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение ВСУ ударов по территории РФ французским оружием. Он написал письмо руководству Франции, в котором призвал последовать примеру Великобритании.


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Нуланд обеспокоилась последствиями появления тренировочных баз НАТО на Украине
Нуланд предупредила, что тренировочные базы НАТО на Украине станут целями ВС РФ
20 мая 2024, 11:37

Фото: сайт Госдепартамента США

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила, что тренировочные базы НАТО на территории Украины могут стать целями для российских вооруженных сил.
«Это будет означать непосредственное присутствие НАТО на поле боя, что может привести к усилению напряженности в конфликте,» — заявила она в интервью телеканалу ABC News.
Нуланд также отметила, что украинцам стало сложнее выезжать за границу для военной подготовки.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обучение украинских солдат инструкторами НАТО на территории Украины не приведет к эскалации конфликта.

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ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска
Пасечник: ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска западным оружием
20 мая 2024, 11:27

Фото: iStock/victorass88

Украинская сторона обстреляла жилые кварталы посёлка Юбилейных в окрестностях Луганска, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Враг очередной раз обстрелял окрестности Луганска. На этот раз удару подверглись жилые кварталы поселка Юбилейный. Удар был нанесен с использованием западного вооружения», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за поражения на фронте ВСУ наносят удары по домам мирных граждан и объектам гражданской инфраструктуры.

Пасечник также отметил, что на месте украинского обстрела работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В настоящее время уточняются данные о пострадавших и разрушениях. Ситуация находится под личным контролем главы региона.

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Новоазовскому комиссариату ДНР передали матпомощь от Московской области
20 мая 2024, 11:11

Фото: iStock/victorass88

Компьютеры, принтеры и другая вспомогательная необходимая техника были переданы в Новоазовский муниципальный комиссариат ДНР.
Необходимую помощь передал военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

«Очень рад, что самому довелось сюда приехать, познакомиться с вами, с вашим коллективом, условиями и методами работы. Мы с вами контактировали, взаимодействовали, делили материальные средства, в основном это компьютеры, автоматизированные рабочие места, принтеры и другая вспомогательная техника, которой вам не хватало, ваша заявка удовлетворена. Андрей Юрьевич Воробьёв в полном объеме её реализовал», — подчеркнул военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

Благодаря новому оборудованию сотрудникам в республике будет легче и интереснее работать.

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