Ближайший союзник Киева отказался принимать мигрантов с Украины

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Вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины, передает РИА Новости.
Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.
Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.
Он выразил уверенность в том, что Польше удастся избежать юридических последствий и добиться освобождения от соблюдения условий пакта, учитывая уже значительное количество беженцев в стране.
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Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.
Он выразил уверенность в том, что Польше удастся избежать юридических последствий и добиться освобождения от соблюдения условий пакта, учитывая уже значительное количество беженцев в стране.
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Артем Кузьмин