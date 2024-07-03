Шольц отправляет Макрону сочувственные СМС после поражения на выборах его блока

Фото: РИА Новости/Стрингер
Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции на парламентских выборах. Об этом информирует Der Spiegel.
По словам Шольца, политики обсуждают удручающую ситуацию, которая происходит во Франции сегодня. Канцлер ФРГ отметил, что во Франции необходимо «не допустить создания правительства, которое будет возглавлять правая популистская партия».
Шольц выразил надежду на то, что в дальнейшем французы, которых он «так любит и ценит» одержали победу.
Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.
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Шольц выразил надежду на то, что в дальнейшем французы, которых он «так любит и ценит» одержали победу.
Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.
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Екатерина Коршунова