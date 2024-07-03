Шольц отправляет Макрону сочувственные СМС после поражения на выборах его блока

В Орехово-Зуевском городском округе открыли новую площадку «Мегабак», где можно сдать крупногабаритные отходы, макулатуру, цветные металлы, пластик и покрышки от автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.