Le Monde: 185 кандидатов сняли свои кандидатуры на парламентских выборах Франции

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С парламентских выборов во Франции снялись 185 кандидатов в депутаты. Об этом сообщает местная газета Le Monde. Уточняется, что речь идет об участниках президентской коалиции «Вместе за республику» и членах блока левых «Новый народный фронт». Таким образом они хотят помешать получить большинство партии правых «Национальное объединение».
«По подсчетам издания, 185 кандидатов снялись с выборов, 126 «треугольников» еще возможны», — сказано в материале.
Журналисты Le Monde уточнили, что во втором туре отказался участвовать 121 претендент от левых, 60 человек от президентской коалиции и еще несколько кандидатов из других партий.
Под «треугольниками» имеются в виду случаи прохода в следующий тур представителей трех главных политических блоков.
Второй тур выборов ожидается 7 июля.
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Никита Кротов