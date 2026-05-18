Политолог раскрыл главную цель переговоров в Пекине по составу делегации РФ

18 мая 2026, 17:02

Политолог Светов: Российская делегация едет в Китай для обсуждения экономики

На переговорах между РФ и КНР будут обсуждать экономику. На это указывает включение в состав делегации, которая отправится с президентом России Владимиром Путиным в Пекин, вице-премьеров, министров, а также глав. Так считает политолог Юрий Светов.





По его словам, речь на встрече пойдет о возможных инвестициях, товарообороте и нынешних реалиях. Но главными станут вопросы экономического взаимодействия России и КНР.





«Конечно, речь пойдет о нефти и газе, о "Силе Сибири — 2", поскольку там были сложности в цене. Китайцы хотели одну, а мы — другую. Также будут обсуждения с точки зрения того, что в мировой экономике мощные потрясения сейчас из-за войны в Персидском заливе», — пояснил Светов в разговоре с изданием «Абзац».