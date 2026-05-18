Политолог раскрыл главную цель переговоров в Пекине по составу делегации РФ
Политолог Светов: Российская делегация едет в Китай для обсуждения экономики
На переговорах между РФ и КНР будут обсуждать экономику. На это указывает включение в состав делегации, которая отправится с президентом России Владимиром Путиным в Пекин, вице-премьеров, министров, а также глав. Так считает политолог Юрий Светов.
По его словам, речь на встрече пойдет о возможных инвестициях, товарообороте и нынешних реалиях. Но главными станут вопросы экономического взаимодействия России и КНР.
«Конечно, речь пойдет о нефти и газе, о "Силе Сибири — 2", поскольку там были сложности в цене. Китайцы хотели одну, а мы — другую. Также будут обсуждения с точки зрения того, что в мировой экономике мощные потрясения сейчас из-за войны в Персидском заливе», — пояснил Светов в разговоре с изданием «Абзац».
В этой связи он считает, что Пекин хочет понять, каким образом можно застраховаться и кто в этом вопросе не «подставит».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 19-20 мая в Китай отправится российская делегация, состоящая из вице-премьеров, министров и глав компаний во главе с Путиным. Лидеры стран намерены обсудить экономические вопросы, стоящие на повестке дня.