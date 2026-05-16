16 мая 2026, 08:03

NYT: Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом

Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом упомянул коллегу из России Владимира Путина. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).





Китайский и американский лидеры в этот момент были на экскурсии в резиденции Чжуннаньхай.

«Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. «Очень редко», — ответил Си, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: «Например, здесь был Путин», — приводит издание детали беседы.