NYT: Си Цзиньпин упомянул Путина на встрече с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом упомянул коллегу из России Владимира Путина. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Китайский и американский лидеры в этот момент были на экскурсии в резиденции Чжуннаньхай.
«Трамп прервал экскурсию, чтобы спросить, часто ли Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. «Очень редко», — ответил Си, покачав головой для убедительности. Он указал на Трампа и с улыбкой сказал: «Например, здесь был Путин», — приводит издание детали беседы.В материале отмечается, что даже такой непринужденный разговор можно воспринимать как часть противостояния КНР и США.
