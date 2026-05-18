«Укрепил позиции»: эксперт оценил последствия визита в КНР для Трампа
Обозреватель Вайнер: американцы позитивно восприняли визит Трампа в КНР
Президент США Дональд Трамп повысил свой рейтинг визитом в Китай. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.
Напомним, Трамп приезжал в Китай с официальным визитом. Там он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи американский президент заявил, что питает огромное уважение к своему китайскому коллеге и считает его своим другом, пишут argumenti.ru.
«Это человек, которого я очень уважаю, он действительно стал другом. Мы знаем друг друга 11 лет, почти 12 лет. Это большой срок», — приводит издание слова Трампа.
Он уточнил, что в ходе визита делегации США в КНР стороны заключили «фантастические сделки», которые будут полезны обоим государствам.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что на сегодняшний день более 70% американцев одобряют и выступают за более глубокое сотрудничество с КНР. По словам эксперта, большинство жителей США восприняло визит Трампа в Пекин позитивно.
«Конечно, Трамп по итогам поездки укрепил свои электоральные позиции и повысил президентский рейтинг», — уверен Вайнер.