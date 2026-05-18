«Укрепил позиции»: эксперт оценил последствия визита в КНР для Трампа

Обозреватель Вайнер: американцы позитивно восприняли визит Трампа в КНР

Президент США Дональд Трамп повысил свой рейтинг визитом в Китай. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, Трамп приезжал в Китай с официальным визитом. Там он провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи американский президент заявил, что питает огромное уважение к своему китайскому коллеге и считает его своим другом, пишут argumenti.ru.





«Это человек, которого я очень уважаю, он действительно стал другом. Мы знаем друг друга 11 лет, почти 12 лет. Это большой срок», — приводит издание слова Трампа.

«Конечно, Трамп по итогам поездки укрепил свои электоральные позиции и повысил президентский рейтинг», — уверен Вайнер.