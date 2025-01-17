Политолог раскрыл истинные цели сделки по Газе

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Израиль пошел на сделку по прекращению огня в секторе Газа в ожидании прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, а также для передышки, так как 300 тысяч мобилизованных израильтян для 10-миллионного государства — это большие издержки. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко, отметив, что данная сделка вряд ли приведет к окончательному миру и освобождению заложников.
«Израилю понадобилась передышка, который мобилизовал столько людей, а во-вторых, это связано с пересменкой в Белом доме, где хотят выиграть время, эти полтора месяца, чтобы Трамп взял под контроль Пентагон и помог в военной помощи Израилю, чтобы окончательно решить палестинский вопрос», — поделился аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что украинский конфликт Трамп намерен решать путем переговоров, какие-либо столкновения России и США — исключены. В разговоре с RT эксперт привел в качестве примера изменение риторики кандидата на должность госсекретаря США Марка Рубио после разговора с будущим американским лидером.
«Он придерживался антироссийской повестки, но его риторика за последнее время изменилась. Изменилась она после разговора с Трампом», — добавил он.Читайте также:
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