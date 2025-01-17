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Политолог раскрыл истинные цели сделки по Газе

Политолог Ярошенко: сделку по Газе заключили в ожидании Трампа
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Израиль пошел на сделку по прекращению огня в секторе Газа в ожидании прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, а также для передышки, так как 300 тысяч мобилизованных израильтян для 10-миллионного государства — это большие издержки. Об этом заявил политолог Алексей Ярошенко, отметив, что данная сделка вряд ли приведет к окончательному миру и освобождению заложников.
«Израилю понадобилась передышка, который мобилизовал столько людей, а во-вторых, это связано с пересменкой в Белом доме, где хотят выиграть время, эти полтора месяца, чтобы Трамп взял под контроль Пентагон и помог в военной помощи Израилю, чтобы окончательно решить палестинский вопрос», — поделился аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что украинский конфликт Трамп намерен решать путем переговоров, какие-либо столкновения России и США — исключены. В разговоре с RT эксперт привел в качестве примера изменение риторики кандидата на должность госсекретаря США Марка Рубио после разговора с будущим американским лидером.


«Он придерживался антироссийской повестки, но его риторика за последнее время изменилась. Изменилась она после разговора с Трампом», — добавил он.
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#эксперт
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#трамп
«В одиночку обрушит Молдову»: Слуцкий отреагировал на признание журналиста «угрозой безопасности»
Депутат Слуцкий: спецслужбы Молдовы все больше превращаются в филиал ЦРУ или MI6
17 января 2025, 23:44

Фото: iStock/Artem Peretiatko

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что спецслужбы Молдовы все больше становятся подчинены Западу и превращаются в филиал ЦРУ или MI6. Таким образом он прокомментировал решение о признании корреспондента RT Константина Придыбайло «угрозой безопасности» Молдавии.
«Наконец-то молдавские «держиморды» нашли... врага... который, по их мнению, способен в одиночку обрушить всю избирательную систему целого государства Молдова. Санкций США он пока не заслужил, зато заработал чёрную метку от спецслужб Молдовы, которые всё больше превращаются в филиал ЦРУ или MI6», — поделился с иронией депутат в беседе с RT.
Напомним, молдавские спецслужбы пришли к такому выводу после того, как оценили публикации и репортажи журналиста с выборов президента Молдавии и референдума по ассоциации с ЕС. В отчете силовики написали, что Придыбайло направили на избирательные участки в Москве и Минске «по заказу», что особенно забавно, так как журналист не покидал российской столицы.

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#приднестровье
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Политолог Дудчак: от санкций США больше страдает Европа, Россия адаптировалась
17 января 2025, 23:21

Фото: iStock/designer491

От санкций США больше пострадала Европа, в то время как Россия адаптировалась к ограничениям. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя сообщения о том, что команда избранного президента США Дональда Трампа начла готовить стратегию санкций против РФ.
«От санкций больше страдают европейцы. Америка не сильно переживает, собственно, это и было сделано, чтобы не только выступить против России, но, и чтобы нанести урон европейской экономике. Я не думаю, что это интересный аргумент для России. Да не надо. Живите дальше», — поделился эксперт в беседе с RT.
В то же время стало известно, что США хотят убрать Кубу из списка государств — спонсоров терроризма после освобождения кубинскими властями более 550 заключенных, в том числе политических. Однако, когда в Овальный кабинет вернется Трамп, ожидается повторное внесение Кубы в этот перечень, отмечают argumenti.ru.
«Предполагается, что Трамп усилит давление на Кубу и Венесуэлу, что осложнит положение России, для которой Куба – единственный союзник в регионе. Кубинская экономика переживает кризис, с перебоями в снабжении электричеством, водой и едой», — пишет издание.
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#трамп
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Каллас: ЕС не планирует отменять санкции против РФ
17 января 2025, 22:54

Фото: iStock/ syahrir maulana

Евросоюз не собирается отменять санкции, установленные в отношении Российской Федерации. Об этом объявила Глава Евродипломатии Кая Каллас, ее процитировал французский новостной портал Agence France-Presse.
«Нам совершенно необходимы санкции. Это наше средство давления, и было бы очень странно от них отказаться», — обратила внимание Кая Каллас.

Таким образом политик прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказавшего, что от ограничений, которые установили в отношении России, пришло время отказаться.

Как подчеркнула Каллас, отказ от антироссийских санкций может поставить Европейский союз в слабую позицию, если начнутся переговоры с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран Евросоюза решение, что незаконно заблокированные суверенные активы России останутся заморожены до завершения конфликта и компенсации Украине убытков, причинённых боевыми действиями.

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#санкции
#ес
#переговоры
#евросоюз
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Си Цзиньпин поговорил по телефону с Трампом
17 января 2025, 17:26

Фото: iStock/WD Stuart

Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
«Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.
Других подробностей пока нет.

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию целый ряд правых европейских политиков. Среди них президент Аргентины Харьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и другие.

При этом в пятницу китайский МИД сообщил, что на инаугурацию Трампа отправится заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

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#китай
#мид
#министр
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Путин и Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве России и Ирана
17 января 2025, 17:25

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ заменит действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества Москвы и Тегерана, подписанный в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года.

Как отметил российский лидер, договор о партнёрстве между Россией и Ираном нацелен на создание условий для стабильного и устойчивого развития.

По завершении переговоров с иранским коллегой Путин подытожил, что они прошли в конструктивном и дружественном ключе.

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Россию никто не будет представлять на инаугурации Трампа
17 января 2025, 17:22

Фото: iStock/Sven Loeffler

На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не будет посла России и других представителей государства. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, слова которого передаёт РИА Новости.
Помощник Путина отметил, что обычно страну на инаугурации должен представлять посол, однако в данной ситуации принято решение не следовать этому.

Также он подчеркнул, что на данный момент контактов Кремля с командой Трампа не было.

При это Ушаков отметил, что на церемонию может приехать временный поверенный в делах России в США, если соответствующее приглашение будет получены.

Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января.

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#сша
#россия
#дональд трамп
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Захотел больше денег: чем сейчас зарабатывает вдовец Фриске Дмитрий Шепелев и где получил новую работу
17 января 2025, 17:13

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев, долгое время работавший на Первом канале, пропал с экранов ТВ и перестал вести соцсети. Что стало с ним? Подробности – в материале «Радио 1».

Работа на федеральных каналах


Дмитрий Шепелев — выпускник журфака Белорусского государственного университета.

С 2009 по 2016 год вместе с Юрием Николаевым он вёл передачу «ДОстояние РЕспублики», в течение которой артисты исполняли популярные советские и российские песни, а в конце зрители должны были выбрать понравившиеся композиции.

Затем Шепелев согласился стать ведущим скандальной передачи «На самом деле», выходившей на Первом канале с 2017 по 2020 год.

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После ухода с Первого канала Дмитрий Шепелев вёл программы на разных телеканалах. В 2021—2022 гг. вместе с Екатериной Скулкиной вёл юмористическую программу «Шоу большой страны» на телеканале «Россия-1». С 9 сентября 2023 по осень 2024 года был телеведущим семейного шоу о домашних животных «В кругу друзей» на том же телеканале. Гостями передачи были звёзды и телезрители со своими питомцами, приглашённые эксперты, которые рассказывали о содержании домашних животных.

Когда контракт с Шепелевым заканчивался, его не продлили: по слухам, телеведущий хотел больше денег, пишет «МК». Теперь вместо него программу «В кругу друзей» ведёт актёр Сергей Друзьяк, который незадолго до своего назначения побывал в качестве гостя на этом шоу.


Что стало с Дмитрием Шепелевым?



После того как Дмитрий Шепелев пропал с федеральных телеканалов, говорили, что он сидит без работы. Но оказалось, что это не так.

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Недавно Шепелев прошёл курс по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования. Сейчас он постоянный ведущий федерального проекта «Классная тема!» (телеканал «Россия» и VK), также продюсирует онлайн-проект. Кроме того, Шепелев курирует и ведёт познавательные или развлекательные частные мероприятия, гонорар за них начинается от 1 млн. рублей.

Также Дмитрий Шепелев предложил проект собственной программы для одного из федеральных телеканалов, но пока его заявку ещё не рассмотрели.


Личная жизнь



Дмитрий Шепелев воспитывает 11-летнего Платона (сын Дмитрия и певицы Жанны Фриске), 3-летнего Тихона (сын Дмитрия и дизайнера Екатерины Тулуповой), а также 11-летнюю Ладу (дочь Тулуповой от бывшего мужа). Дмитрий и Екатерина живут вместе, но пока не заключили брак.

У семьи есть квартира в центре Москвы, в прошлом году Екатерина Тулупова купила загородный дом в Подмосковье.


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Путин и Пашинян обсудили действия Армении в отношении ЕС
17 января 2025, 17:04

Фото: iStock/alexis84

Президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре, инициированном армянской стороной, обсудили шаги Еревана в отношении ЕС. Об этом сообщили в Кремле.
«Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки», — проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что они также побеседовали о сотрудничестве стран в сфере энергетики в продолжение заседания ВЕЭС, которое состоялось в декабре 2024 года. Сотрудничество в рамках ЕврАзЭС приносит практические выгоды, в том числе для экономики Армении.

Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что Россия сократит долг его страны в размере суммы, выплаченной армянской стороной за вооружение, которое Ереван не получил.

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Байден заявил, что обещал Путину не брать Украину в НАТО и не размещать там ЯО
17 января 2025, 12:33

Владимир Путин и Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Уходящий президент США Джо Байден признался, что в ходе одного из разговоров с российским лидером Владимиром Путиным в начале СВО пообещал ему не размещать ядерное оружие на Украине и не принимать страну в НАТО. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала MSNBC.
Ведущий подчеркнул, что в начале украинского конфликта существовал риск применения ядерного оружия. Он поинтересовался у Байдена, был ли у него прямой разговор с Путиным о недопустимости применения такого вида оружия, на что политик ответил утвердительно.

По словам американского лидера, в ходе разговоры были затронуты темы наличия ядерного оружия у Украины и её членства в НАТО. При этом он так и не раскрыл, когда именно состоялся этот разговор.

Байден сказал Путину, что всё ядерное оружие было вывезено с территории Украины, и планов по его возвращению нет. Также он пообещал, что страна не станет членом НАТО, пока не изменит свою систему.

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