Стало известно, кто на самом деле добился перемирия в секторе Газа

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Соглашение о перемирии в секторе Газа между Израилем и ХАМАС было достигнуто благодаря договоренностям между избранным президентом США Дональдом Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом в беседе с «Татар-информом» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин.
По его мнению, перспектива на ближайшие четыре года, когда в Овальном кабинете будет находиться Трамп, — это максимальная поддержка Израиля со стороны Штатов, так как в прошлый президентский срок Трамп поддерживал Тель-Авив.
«Израиль в последнее время по сути вел войну на четыре фронта и не собирается ни в чем уступать. Да, есть договоренность, она с 19 января, а буквально сразу после достижения договоренностей они наносят мощнейший удар. И по интенсивности ничего не изменилось. Поэтому утверждать, что наступил мир на территории сектора Газа весьма амбициозно», — пояснил политолог.Читайте также:
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