Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, пишет Axios

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Последние споры по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников разрешены, соглашение достигнуто. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на неназванного американского чиновника.
Споры, которые до сих пор оставались в вопросах сделки по заложникам и прекращению огня в Газе были успешно разрешены, теперь соглашение между сторонами достигнуто.
Ранее в этот день представители канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна не будет созывать заседание военно-политического кабинета и правительства с целью утверждения соглашения, пока посредники не подтвердят, что ХАМАС согласен со всеми его деталями.
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Анастасия Чинкова