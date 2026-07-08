Политолог раскрыл, как изменятся отношения России и Франции при Марин Ле Пен

08 июля 2026, 15:18

Политолог Светов: Ле Пен продолжит враждебную политику Франции в отношении РФ

Фото: iStock/andriano_cz

В случае, если лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен станет президентом Франции, она продолжит вести антироссийскую политику. В этом уверен политолог Юрий Светов.





Напомним, Парижский апелляционный суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента в 2004–2016 годах, пишут argumenti.ru. Однако в ходе апелляции суд сократил срок запрета на занятие выборных должностей до 45 месяцев, 30 из которых — условно.





«Это позволит Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года», — говорится в материале.

«Политики-кандидаты говорят одно, а когда они приходят во власть, то реалии заставляют их вести себя по-другому. Франция по продаже оружия сейчас вышла на второе место в мире, она реально зарабатывает на украинском конфликте», — пояснил политолог.