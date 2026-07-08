Политолог раскрыл, как изменятся отношения России и Франции при Марин Ле Пен
Политолог Светов: Ле Пен продолжит враждебную политику Франции в отношении РФ
В случае, если лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен станет президентом Франции, она продолжит вести антироссийскую политику. В этом уверен политолог Юрий Светов.
Напомним, Парижский апелляционный суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента в 2004–2016 годах, пишут argumenti.ru. Однако в ходе апелляции суд сократил срок запрета на занятие выборных должностей до 45 месяцев, 30 из которых — условно.
«Это позволит Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года», — говорится в материале.
При этом Светов в разговоре с изданием «Абзац» подчеркнул, что при смене президента политика Франции останется враждебной по отношению к России.
«Политики-кандидаты говорят одно, а когда они приходят во власть, то реалии заставляют их вести себя по-другому. Франция по продаже оружия сейчас вышла на второе место в мире, она реально зарабатывает на украинском конфликте», — пояснил политолог.
И Ле Пен, став президентом, не станет отказываться от этого, поскольку это очень большие деньги. Она также не будет отменять антироссийские санкции ЕС, а наоборот, только поддержит следующие, заключил Светов.