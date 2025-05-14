Политолог раскрыл, возможна ли прямая война между РФ и США

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Прямое столкновение России и США невозможно. Такое заявление сделал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Американцы никогда не пойдут на такой риск, но продолжат попытки ослабить Москву с помощью прокси-конфликтов», — подчеркнул Колташов в беседе с «Постньюс».
Однако отмечается, что Вашингтон продолжит соперничать с Москвой через прокси-войны.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп «в ультимативной форме» настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и Украиной. Иначе, по словам спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, Вашингтон выйдет из процесса урегулирования. Он подчеркнул, что Штаты хотят быть посредниками в завершении украинского конфликта, однако отметил, что «это не война США».
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